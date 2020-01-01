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Пьяный украинец разбил в Польше восемь авто

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Пьяный гражданин Украины, пытаясь припарковаться, разбил восемь машин в польском городе Катовице. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.
В ДТП никто не пострадал
В ДТП никто не пострадал
wiadomosci.wp.pl

В польском городе Катовице гражданин Украины, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, разбил восемь автомобилей, которые владельцы оставили у обочины дороги, сообщает TVP.PL.

Инцидент произошел в центре города в субботу, 22 февраля. Во время проверки полиция установила, что в крови мужчины было 2 промилле алкоголя.

Водителем оказался 52-летний гражданин Украины, проживающий в Силезии.

Уточняется, что результате инцидента никто не пострадал. Помимо тюремного срока в два года, мужчина будет обязан заплатить большой штраф и оплатить ремонт всех разбитых машин, поскольку он был пьян и страховая компания его расходы не покроет.

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Теги: Польша, ДТП, авария, украинец, Пьяные водители
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Источник: korrespondent.net

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