Партия Меркель проиграла местные выборы

Христианско-демократический союз, по предварительным результатам, занял на выборах лишь третье место с результатом 11% голосов.

ХДС заняла на выборах лишь третье место

Партия канцлера Германии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз показала наихудший результат на региональных выборах в Гамбурге. Об этом сообщает BBC.

По предварительным результатам, ХДС заняла на выборах лишь третье место с результатом 11% голосов.

Крупнейшей партией по итогам выборов остаются социал-демократы - партнер Меркель по коалиции на национальном уровне. СДПГ получила 39,1% голосов, что примерно на шесть процентных пунктов меньше, чем на выборах 2015 года, но этого достаточно, чтобы нынешний мэр Петер Щенчер удержал власть.

Второе место заняли Зеленые с результатом 24,1% голосов, что почти вдвое больше, чем пять лет назад.

Выборы также были отмечены высокой явкой в 62% избирателей, что гораздо выше, чем на выборах 2011 и 2015 годов.

Напомним, в Германии освободилось место преемника Меркель. Крамп-Карренбауер отказалась быть следующим канцлером Германии. Кроме того, уйдет с поста главы правящей партии.

Позже Меркель ответила на решении Крамп-Карренбауэр не выдвигаться в канцлеры.

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