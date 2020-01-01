Видно из космоса: Канары накрыла песчаная буря

Огромное облако песка поднялось из пустыни Сахара и преодолело около 500 километров. Ее зафиксировали спутники NASA.

Канарские острова накрыло мощной песчаной бурей. Об этом сообщает BBC News.

Огромное облако песка поднялось из пустыни Сахара и преодолело около 500 километров, прежде чем обрушиться на острова. Буря настолько масштабна, что ее зафиксировали спутники NASA.

Скорость ветра достигает 120 км/ч. Жителям рекомендуют не покидать свои дома.

Ранее сообщалось, что в Индии из-за песчаной бури погибли как минимум 19 человек и еще 48 пострадали от стихии.

Также стало известно, что пылевая буря накрыла город в американском штате Техас.

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