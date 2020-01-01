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Видно из космоса: Канары накрыла песчаная буря

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Огромное облако песка поднялось из пустыни Сахара и преодолело около 500 километров. Ее зафиксировали спутники NASA.
Пески Сахары ударили по Канарским островам
Пески Сахары ударили по Канарским островам

Канарские острова накрыло мощной песчаной бурей. Об этом сообщает BBC News.

Огромное облако песка поднялось из пустыни Сахара и преодолело около 500 километров, прежде чем обрушиться на острова. Буря настолько масштабна, что ее зафиксировали спутники NASA.

Скорость ветра достигает 120 км/ч. Жителям рекомендуют не покидать свои дома.

Ранее сообщалось, что в Индии из-за песчаной бури погибли как минимум 19 человек и еще 48 пострадали от стихии.

Также стало известно, что пылевая буря накрыла город в американском штате Техас.

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Теги: космос, Испания, видео, Канарские острова, песчаные бури
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Источник: korrespondent.net

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