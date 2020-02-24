Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

МН17: у следствия есть свидетель запуска ракеты

Комментариев: 7
Суд по делу о сбитом в 2014 году над Донбассом самолете начнется в Нидерландах 9 марта.
Вестербеке не стал раскрывать данные о свидетелях
Вестербеке не стал раскрывать данные о свидетелях

Глава международной Совместной следственной группы (JIT) Фред Вестербеке заявляет о наличии свидетеля запуска ракеты по самолету рейса MH17 над Донбассом летом 2014 года. Об этом он заявил в эфире канала CBS.

Вестербеке уверен в том, что ракету запускали с помощью российской системы БУК. Как известно, Россия это отрицает.

На вопрос о том, есть ли в JIT свидетель по запуску ракеты, глава группы ответил: "Я бы сказал, что у меня есть очевидец. Я не сказал, сколько их".

Вестербеке также отметил, что Россия вообще не помогала в расследовании в течение последних пяти лет.

"Потому, что они должны были дать нам всю информацию и все доказательства, которые нам нужны в этом сложном расследовании. Они должны были сказать нам на второй день после того, как это произошло. Они должны были сказать нам: "Мы сделали ошибку" или "мы сделали то, чего не должно было случиться". Они должны были выйти вперед. Это то, что они должны были сделать, и они никогда не делали этого", - сказал следователь.

Напомним, 3 февраля прокуратура Нидерландов предъявила официальные обвинения четырем фигурантам дела о крушении МН17 на Донбассе в июле 2014 года.

В июне 2019 года прокуратура Нидерландов назвала подозреваемых в причастности к катастрофе рейса MH17. Это трое граждан России – Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов. Также среди подозреваемых один гражданин Украины – Леонид Харченко.

Как известно, судебное слушание в Нидерландах назначено на 9 марта.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Нидерланды, запуск ракеты, сбит боинг, падение Боинга 777, Крушение Боинг 777 под Донецком
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
Антибес    24.02.2020, 16:12
Оценка:  -4
Антибес
Свидетель Иеговы?
WTF2wtf    24.02.2020, 15:48
Оценка:  +8
WTF2wtf
Кто-то из боевиков дает показания или местный?
Колишній-східняк    24.02.2020, 15:51
Оценка:  +6
Колишній-східняк
Сейчас никто не скажет. Иначе не сносить ему головы.
Путин-Xyйло    24.02.2020, 15:57
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
Их просто не найдут. Даже запаха.
Колишній-східняк    24.02.2020, 15:59
Оценка:  +5
Колишній-східняк
Я бы не был так уверен. У ЧК-КГБ-ФСБ огромный опыт в этом деле. Его не пропьёшь.
Колишній-східняк    24.02.2020, 15:47
Оценка:  +9
Колишній-східняк
Признать что-либо подобное они просто не в состоянии по определению. И с этим самолётом, и с польским самолётом, сбитым под Смоленском, и в истории с Новичком в Солсбери, и в истории с захватом Крыма, где путин вообще отрицал участие, а потом, через год, всё вызнал и даже бахвалился этим, и т.п....
Колишній-східняк    24.02.2020, 15:50
Оценка:  +8
Колишній-східняк
И в России это понимают, и в Кремле, но - везде круговая порука и всеобщее отрицание. Фабрикование всяческих фейков и подлогов, лжесвидетелей и лжесвидетельств. И так всю свою историю....
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь