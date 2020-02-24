МН17: у следствия есть свидетель запуска ракеты

Суд по делу о сбитом в 2014 году над Донбассом самолете начнется в Нидерландах 9 марта.

Глава международной Совместной следственной группы (JIT) Фред Вестербеке заявляет о наличии свидетеля запуска ракеты по самолету рейса MH17 над Донбассом летом 2014 года. Об этом он заявил в эфире канала CBS.

Вестербеке уверен в том, что ракету запускали с помощью российской системы БУК. Как известно, Россия это отрицает.

На вопрос о том, есть ли в JIT свидетель по запуску ракеты, глава группы ответил: "Я бы сказал, что у меня есть очевидец. Я не сказал, сколько их".

Вестербеке также отметил, что Россия вообще не помогала в расследовании в течение последних пяти лет.

"Потому, что они должны были дать нам всю информацию и все доказательства, которые нам нужны в этом сложном расследовании. Они должны были сказать нам на второй день после того, как это произошло. Они должны были сказать нам: "Мы сделали ошибку" или "мы сделали то, чего не должно было случиться". Они должны были выйти вперед. Это то, что они должны были сделать, и они никогда не делали этого", - сказал следователь.

Напомним, 3 февраля прокуратура Нидерландов предъявила официальные обвинения четырем фигурантам дела о крушении МН17 на Донбассе в июле 2014 года.

В июне 2019 года прокуратура Нидерландов назвала подозреваемых в причастности к катастрофе рейса MH17. Это трое граждан России – Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов. Также среди подозреваемых один гражданин Украины – Леонид Харченко.

Как известно, судебное слушание в Нидерландах назначено на 9 марта.

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