Умерла легендарный математик NASA Кетрин Джонсон

Женщина вошла в историю космонавтики своими расчетами траекторий различных космических экспедиций, включая полеты к Луне.

Афроамериканка, женщина-математик Кэтрин Джонсон, рассчитывавшая траектории, стартовые окна и резервные пути возврата для многих космических полетов, а также производившая расчеты для миссии на Марс, умерла на 102 году жизни. Об этом, в понедельник, 24 февраля сообщил администратор NASAДжим Брайденстайн в Twitter.

“NASA глубоко опечалено потерей, мы выражаем наши глубокие соболезнования семье Кэтрин Джонсон. Она помогла нашей стране расширить границы космоса”, — говорится в сообщении Брайденстайна.

Джонсон родилась в 1918 году. В 1937 году она была одной из трех первых темнокожих студентов, которые начали учебу в университете Западной Вирджинии. С 1953 года она начала работать в NASA.

В 1970 году, во время неудачного полета к Луне корабля Аполлона-13, Джонсон сумела быстро рассчитать параметры новой траектории возвращения корабля к Земле, используя при этом не компьютеры, а собственные астрономические таблицы. Считается, что именно это спасло астронавтов от верной гибели.

В 2015 году математик была награждена Президентской медалью свободы, а затем включена в серию BBC100 Women.

В 2016 году вышла в свет книга Марго Ли Шеттерли Скрытые фигуры, посвященная Джонсон и другим темнокожим женщинам, трудившимся в NASAв 1960-е годы и вынужденным бороться за свои права. В том же году по книге сняли одноименный фильм, получивший три номинации на Оскар.

Напомним, в октябре прошлого года умер Алексей Леонов - первый в истории космонавт, вышедший в открытый космос.

В США умер побывавший на Луне астронавт

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