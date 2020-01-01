В Польше призывают помочь украинским заробитчанам

Два бывших президента Польше призывают нынешнее правительство срочно ввести прозрачные административные процедуры для украинцев, которые хотят работать в стране.

Экс-президенты Польши Александер Квасьневский и Бронислав Коморовский обнародовали свое совместное обращение к правительству, в котором призвали как можно скорее утвердить долгосрочную миграционную политику, которая позволит украинцам нормально работать в этой стране. Об этом в среду, 26 февраля, сообщает Укринформ.

"Удержание высокого темпа экономического развития возможно благодаря мигрантам из Украины, которые выбрали Польшу в качестве места работы, а все чаще - и проживания", - отмечается в заявлении.

Подчеркивается, что благодаря присутствию украинских трудовых мигрантов обеспечивается конкурентоспособность польских предприятий.

Экс-президенты также подчеркнули, что с 2020 года Германия значительно упрощает правила для трудовых мигрантов из-за пределов ЕС, следствием чего может стать отток рабочих рук из Польши - особенно высококвалифицированных специалистов.

"К сожалению, в этой сфере мы видим отсутствие стратегических решений польского правительства", - констатируют политики.

По их мнению, из-за сложного миграционного законодательства теряют польские работодатели - и в целом ухудшается имидж Польши.

"Мы призываем немедленно сделать шаги к разработке долгосрочной миграционной политики в сотрудничестве с экспертными центрами, органами местного самоуправления и профсоюзами", - говорится в обращении.

Квасьневский и Коморовский призвали в сжатые сроки ввести прозрачные административные процедуры для граждан Украины, которые хотят работать в РП.

По разным данным, в Польше работает до полутора миллиона граждан Украины.

Как ожидается, основы новой миграционной политики Польши правительство страны обнародует через полгода.

Ранее в правительстве Польши анонсировали новую версию миграционной политики. Ожидается, что одним из ее принципов станет циркулярность пребывания иностранных трудовых мигрантов.

Напомним, что Польша стала чаще отказывать украинцам во въезде. В прошлом году количество отказов гражданам Украины составило 58,5 тысячи. Это на четверть больше, чем в 2018 году.

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