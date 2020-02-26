Украинцы в Италии не просили помочь с эвакуацией

Ни одного обращения относительно эвакуации не поступало, заявили в украинским консульстве в Милане.

В Италии инфицированных коронавирусом граждан Украины не зарегистрировано, также нет обращений относительно эвакуации. Об этом заявил генеральный консул Украины в Милане Роман Горяйнов, сообщает Радио Свобода.

Консул отметил, что представители общины сохраняют спокойствие, не паникуют. Также не поступало ни одного обращения с просьбой помочь вернуться домой из-за эпидемии COVID-19.

"С пятницы ни одного обращения об эвакуации не поступало. Люди только интересуются, когда восстановится прием граждан", - сказал Роман Горяйнов. Дипломат советует соотечественникам следовать рекомендациям местных санитарных органов и отслеживать советы МИД Украины для тех, кто планирует посетить Италию в ближайшее время.

Посол Украины в Риме Евгений Перелыгин рекомендует украинцам по возможности отложить путешествия именно в северных областях полуострова, где зафиксированы очаги распространения вируса.

"Итальянская власть информирует нас о принятых мерах безопасности для лимитирования распространения вируса. Возможно увеличение блокпостов и зон карантина. Итальянцы работают над привлечением опыта европейских специалистов, ЕС и Международной организации здравоохранения. Главная задача - не допустить распространения вируса. Мы ждем следующих указаний", - сообщил Евгений Перелыгин.

Дипломаты сотрудничают с итальянцами об отмене или переносе международных представительских мероприятий, где должны были участвовать украинские делегации.

Напомним, по последним данным в Италии от коронавируса умерли 11 человек. В некоторых регионах населенные пункты полностью закрыли на карантин.

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