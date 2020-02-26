Лавров не подтвердил встречу глав МИД перед нормандским саммитом

Москва будет разговаривать о сроках следующего саммита, когда будет выполнено все то, о чем говорили лидеры четырех стран в Париже.

Подготовка нового саммита в нормандском формате начнется только после выполнения решений предыдущей встречи и согласования проекта документа. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает Интерфакс-Украина в среду, 26 февраля.

"Я не слышал о том, что через месяц планируют встречу министров нормандского формата. Наши коллеги говорят, что нужно уже в апреле назначить очередной саммит нормандского формата. Ммы довели до них нашу очень четкую позицию: мы будем разговаривать о сроках следующего саммита только когда, во-первых, будет выполнено все то, о чем говорили в Париже, включая нормализацию на земле и разминирование, и политические вопросы, связанные с формулой Штайнмайера, и закреплением аспектов особого статуса (Донбасса) на постоянной основе в законодательстве Украины", – сказал Лавров на пресс-конференции.

"И второе требование: мы будем говорить о сроках саммита, когда подготовим проект итогового документа и подпишем проект итогового документа. Чтобы не было опять уже в ходе саммита (попыток – ред.) разрушать достигнутые договоренности", – добавил министр.

Лавров утверждает, что перед саммитом в Париже была договоренность о разведении сил и средств на всей линии соприкосновения, однако на самой встрече президент Украины Владимир Зеленский эту договоренность якобы "переиграл".

Ранее в среду глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что министры иностранных дел четырех стран планируют встречу для подготовки встречи в нормандском формате. По его словам, такая встреча может состояться "где-то через месяц".

Также Пристайко добавил, что Киев и Москва отмечают отсутствие прогресса в выполнении договоренностей лидеров нормандской четверки по Донбассу, достигнутых в Париже.

Напомним, 14 февраля президенты Владимир Зеленский и Владимир Путин обсудили новую встречу в нормандском формате. Президенты Украины и России также обговорили вопрос обмена удерживаемыми лицами и реализацию достигнутых договоренностей.

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