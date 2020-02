Штаб Трампа подал иск против NYT

Юристы американского лидера обвинили издание в публикации ложных сведений о вмешательстве РФ в выборы 2016 года.

Штаб Дональда Трампа подал иск о клевете против газеты The New York Times

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа подал иск о клевете против газеты The New York Times. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается в Twitter штаба.

Представители действующего президента считают, что газета намеренно опубликовала ложные сведения о вмешательстве РФ во время президентских выборов 2016 года.

“Иск, поданный в Верховный суд штата Нью-Йорк, направлен на привлечение организации к ответственности за намеренную публикацию ложных заявлений против кампании президента”, - заявила старший юрисконсульт американского лидера Дженна Эллис.

В иске также утверждается, что NYT знала о ложности сведений, приведенных в своем материале, однако опубликовала его с “намеренной целью нанести ущерб предвыборной кампании Трампа, вводя в заблуждение своих собственных читателей”.



Речь идет о материале The Real Trump-Russia Quid Pro Quo (Настоящая "услуга за услугу" Трампа и России) Макса Франкеля, опубликованном 27 марта 2019 года в разделе Мнения.

В нем утверждалось, что в июне 2016 года некие представители РФ и кампании Трампа на встрече в Trump Tower заключили "всеобъемлющую сделку" – снятие санкций в обмен на поражение на выборах Хиллари Клинтон.

The New York Times подтвердила факт подачи иска, а также напомнила, что Трамп неоднократно угрожал СМИ судом, но исполнил угрозу впервые за время своего президентства.

"Кампания Трампа обратилась в суд, чтобы попытаться наказать автора за мнение, которое считает неприемлемым", - приводит газета заявление представителя NYT Эйлин Мерфи.

Ранее редакции американских газет The Washington Post и The New York Times получили престижную Пулитцеровскую премию за цикл материалов о российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.

Трамп заявил, что журналистика в США достигла "нового дна"

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet