Стрелок из Милуоки убил пять человек и покончил с собой

Все жертвы и сам 51-летний подозреваемый в нападении - сотрудники пивоваренной компании MolsonCoors.

"Полицейские обнаружили подозреваемого - 51-летнего жителя Милуоки - умершим, очевидно, от огнестрельного ранения, нанесенного самому себе. В настоящий момент мы обнаружили тела еще пятерых взрослых человек. Все они работали на MolsonCoors", - отметил Моралес.

По его словам, имена стрелявшего и его жертв будут названы позднее. Других пострадавших нет.

В MolsonCoors подтвердили, что стрельбу открыл ее сотрудник. В заявлении компании, опубликованном в Twitter, отмечается, что полиция подтвердила его смерть.

Указано, что пятеро убитых также работали в MolsonCoors. Их имена не разглашаются.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что при стрельбе в Милуоки были убиты пять человек и назвал происшествие "ужасным".