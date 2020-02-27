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Стрелок из Милуоки убил пять человек и покончил с собой

Комментариев: 1
Все жертвы и сам 51-летний подозреваемый в нападении - сотрудники пивоваренной компании MolsonCoors.
Полиция на месте преступления в Милуоки
Полиция на месте преступления в Милуоки
 
Мужчина, открывший стрельбу в здании компании MolsonCoors в Милуоки (штат Висконсин), покончил с собой. Об этом 27 февраля сообщил шеф полиции города Альфонсо Моралес, передает NBC.
 
"Полицейские обнаружили подозреваемого - 51-летнего жителя Милуоки - умершим, очевидно, от огнестрельного ранения, нанесенного самому себе. В настоящий момент мы обнаружили тела еще пятерых взрослых человек. Все они работали на MolsonCoors", - отметил Моралес.
 
По его словам, имена стрелявшего и его жертв будут названы позднее. Других пострадавших нет.
 
В MolsonCoors подтвердили, что стрельбу открыл ее сотрудник. В заявлении компании, опубликованном в Twitter, отмечается, что полиция подтвердила его смерть.
 
Указано, что пятеро убитых также работали в MolsonCoors. Их имена не разглашаются.
 
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что при стрельбе в Милуоки были убиты пять человек и назвал происшествие "ужасным".
 
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Теги: США, самоубийство, завод, стрельба
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    27.02.2020, 06:09
Оценка:  +12
Колишній-східняк
Я как-то работал в одном из университетов США. Так тогда на каком-то празднике там было барбекю и все такое, бесплатные напитки. Так из всех людей из университета пиво пил только я. Все остальные - пепси, колу, соки и т.п. Вот до чего, в результате, довели пивоваренную отрасль !.
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