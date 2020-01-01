Трамп: Борьба с коронавирусом - главный приоритет

Американский президент заявил, что безопасность американцев на первом месте и на борьбу с коронавирусом будут потрачены любые необходимые деньги.

США потратят любые необходимые средства, чтобы защитить американцев от коронавируса.Об этомзаявил президент США Дональд Трамп, передает в четверг, 27 февраля, Голос Америки.

Он подчеркнул, что приоритетом номер один являются здоровье и безопасность американцев.

"Мы готовы адаптироваться и готовы делать все, что нужно по мере распространения болезни - если она будет распространяться", - сказал американский лидер.

Он отметил, что его правительство, в качестве одной из мер, может прекратить транспортное сообщение с Италией и Южной Кореей, однако сейчас для этого "неподходящее время".

"Мы приняли на раннем этапе несколько очень хороших решений - решений, которые были высмеяны в самом начале. Мы закрыли наши границы для рейсов, прибывающих из определенных районов... пораженных коронавирусом. И мы сделали это заранее", - подчеркнул президент США.

Трамп заверил, что риск заражения коронавирусом для американцев "остается очень низким". По его словам, на сегодняшний день в США зафиксировано только 15 случаев заражения коронавирусом, и почти во всех случаях больные уже идут на поправку.

Ранее сообщалось, что Трамп назначил вице-поезидента Пенса "главным по коронавирусу".

Напомним, во вторник Белый дом выступил с запросом к Конгрессу о выделении дополнительных $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом. Демократы в Сенате раскритиковали его за то, что запрос предусматривал привлечение средств из других фондов, в том числе по финансированию борьбы с вирусом Эбола.

А уже в среду лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер предложил выделить на противодействие коронавирусу $8,5 млрд по иной схеме привлечения бюджетных средств.

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