В Румынии подтвердили первый случай коронавируса

Вирус обнаружен у мужчины, который контактировал с гражданином Италии. При этом симптомов болезни у него нет.

Министр здравоохранения Румынии Виктор Костаке на экстренном брифинге в ночь на четверг, 27 февраля, подтвердил первый случай заражения коронавирусом стране, сообщает ТАСС.

"К сожалению, мы можем сообщить, что в результате тестирования лиц в уезде Горж, которые находились в контакте с итальянским гражданином из Римини, мы имеем первый подтвержденный случай заражения вирусом COVID-2019 на территории Румынии. Состояние мужчины хорошее, у него нет симптомов, не следует тревожиться. Это совершенно асимптоматичное лицо. Анализируются еще 33 пробы из этой зоны, и мы сообщим результаты немедленно, как только будет возможно", - рассказал он.

Государственный секретарь МВД Раед Арафат сообщил, что инфицированный будет доставлен в бухарестский институт инфекционных заболеваний имени Матея Балша. По его словам, его семья состоит из семи человек, которые в настоящее время изолированы в домашних условиях. Их первые анализы на коронавирус дали негативный результат, и теперь они тестируются вторично.

Костаке сообщил, что сейчас в уезде Горж проводится эпидемиологическое расследование, выявляются лица, с которыми итальянец с коронавирусом вступал в контакты. "Положительной стороной", сказал он, является тот факт, что выявлен "нулевой пациент", а также то, что "контакт с зараженным произошел в природной среде, во время охоты, а не в городе, что позволяет принять эффективные меры".

Стоит отметить, что первый случай заражения коронавирусом также зафиксирован в Дании, сообщает телеканал TV 2. Речь идет о сотруднике телеканала Якобе Таге Рамлинге, который на прошлой неделе вместе со своей семьей отдыхал на горнолыжном курорте на севере Италии. Он вернулся домой в понедельник, симптомы появились утром в среду, в ночь на четверг было подтверждено заражение новым коронавирусом. Мужчина находится на домашнем карантине. У его жены и сына отрицательный результат теста.

Отметим, СМИ сообщили о первом случае коронавируса в Румынии 25 февраля. После этого местные жители начали массово скупать продукты в магазинах.

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