В Иране резко выросло число жертв коронавируса

В Иране от коронавируса скончались уже 22 человека - это второй показатель по смертности от заболевания в мире после Китая. Об этом сообщает в четверг, 27 февраля, агентство IRNA со ссылкой на данные Минздрава.

По данным ведомства, "на настоящий момент в Иране зарегистрированы 22 смерти от коронавируса, зафиксирован 141 заразившийся этой болезнью". Отмечается, что за минувшие сутки 54 иранца выздоровели и выписались из больниц, где проходили лечение.