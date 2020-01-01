В Иране резко выросло число жертв коронавируса
В Иране от коронавируса скончались уже 22 человека - это второй показатель по смертности от заболевания в мире после Китая. Об этом сообщает в четверг, 27 февраля, агентство IRNA со ссылкой на данные Минздрава.
По данным ведомства, "на настоящий момент в Иране зарегистрированы 22 смерти от коронавируса, зафиксирован 141 заразившийся этой болезнью". Отмечается, что за минувшие сутки 54 иранца выздоровели и выписались из больниц, где проходили лечение.
Распространение коронавируса отмечено в 20 провинциях страны. Большинство инфицированных выявлены в провинции Кум в центральной части страны и в Тегеране.
Стоит отметить, что в Иране заявили о первых случаях заражения коронавирусом только 19 февраля. 25 февраля сообщалось о 95 инфицированных коронавирусом и 15 умерших.
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