СМИ сообщили о возможном визите Трампа в Украину

Американский президент и британский премьер могут посетить Украину 8 мая перед визитом в Москву на День победы, пишут СМИ.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон могут перед визитом в Москву на 9 мая посетить Украину для участия в торжествах, посвященных 75-летию окончания Второй мировой войны. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники.

Отмечается, что Трампа и Джонсон решение о визите в Москву еще не приняли. Дипломаты из соответствующих стран пытаются согласовать позицию, при этом частно выражая раздражение французским лидером Эммануэлем Макроном за то, что он не посоветовался с союзниками, прежде чем согласился поехать в Москву.

Среди вариантов, которые считаются компромиссами в Вашингтоне и Лондоне, - участие лидеров в возложении венков в Москве, но без военного парада, вместе с совместным заявлением, которое бы отмежевывало их от военных операций Путина в Сирии и Украине и переписывания истории Кремлем.

Другим вариантом является "сбалансирование" посещения Москвы участием в церемониях, которые состоятся в Украине накануне, 8 мая, говорится в материале.

Отмечается, что "правительство в Киеве упорно работает над тем, чтобы представить украинские церемонии как более приемлемый способ почтить память о страданиях Второй мировой войны, без риска одобрить российскую агрессию".

"Сейчас мы работаем над всеми деталями; логистика и повестка дня будут известны чуть позже. Принимая во внимание вышесказанное, мы надеемся, что американские чиновники примут участие в памятных мероприятиях 8 мая в Киеве", - рассказал дипломат.

Напомним, в ноябре прошлого года Трамп заявил, что хотел бы присутствовать в Москве на 9 мая на торжествах по случаю Дня Победы, но не знает, сможет ли поехать.

Ранее в Кремле заявили, что планируют пригласить на мероприятия в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ряд мировых лидеров, в том числе президента Украины Владимира Зеленского.

На днях в Офисе президента сообщили, что Зеленский приглашение не получал.

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