В Южной Корее рекордный прирост зараженных коронавирусом

В Южной Корее миллион человек подписали петицию с требованием отправить в отставку президента Мун Чжэ Ина за его неспособность принять эффективные меры для сдерживания коронавируса.

Дезинфекция одной из улиц в Сеуле

За минувшие сутки в Южной Корее зафиксировано беспрецедентное увеличение числа зараженных коронавирусом COVID-2019 – 505 случаев. Их общее число достигло 1766, сообщает Ренхап со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) в четверг, 27 февраля.

Отмечается, что 422 новых случаев заболевания приходится на город Тэгу – в 300 км к юго-востоку от Сеула.

При этом почти половина подтвержденных случаев COVID-2019 в Тэгу связаны с религиозной организации Shincheonji. Сейчас власти проверяют более 210 тыс. членов организации на предмет наличия коронавируса.

Между тем, в Южной Корее зафиксированы 717 случаев COVID-2019, при которых еще неясен путь передачи вируса. Растет число спорадических случаев инфицирования коронавирусом по стране.

При этом, как отметил KCDC, лишь 2,1% – 33 случая заболевания в Южной Корее COVID-2019 – связаны с людьми, которые недавно вернулись в Южную Корею из-за рубежа.

Южнокорейские власти пока что ограничились запретом на прибытие иностранцев лишь из китайской провинции Хубэй – эпицентра распространения коронавируса. Однако петиция с требованием к президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину распространить этот запрет на остальные провинции КНР уже набрала более миллиона голосов. Также авторы петиции предлагают отправить в отставку президента Южной Кореи за его неспособность принять эффективные меры как для предотвращения проникновения инфекции в страну, так и по сдерживанию коронавируса.

Напомним, в Китае эпидемия коронавируса пошла на спад. За минувшие сутки в стране зарегистрировали смерть 29 человек, 433 заразившихся и 2750 выздоровевших. Общее число жертв коронавируса в Китае достигло 2744, зафиксированы 78 497 случаев заражения.