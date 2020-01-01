В Польше отрицают появление коронавируса в стране

Министерство здравоохранения не подтверждает обнаружение коронавируса у девушки, приехавшей из Таиланда.

Коронавируса в Польше нет, заверили медики Getty Images

Власти Польши опровергают информацию СМИ о госпитализации зараженной коронавирусом пациентки, приехавшей из Таиланда. С таким заявлением выступил в четверг, 27 февраля, представитель службы здравоохранения Польши Войцех Андрусевич, пишет Wpolityce.

По его словам, в стране есть 47 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, однако они не подтверждены.

Отмечается, что девушке стало плохо еще в Таиланде. У нее была сильная отдышка, она принимала антибиотики.

Ранее первый случай коронавируса официально подтвердили в другой соседней с Украиной стране - Румынии.

Стоит отметить, что в последние дни количество новых заражений в мире превысило их число в Китае.

В течение недели первые случаи коронавируса зафиксировали в 20 странах.

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