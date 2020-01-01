СМИ: на Diamond Princess коронавирус у 4 украинцев

Среди членов экипажа судна 25 украинцев, двое из которых заболели еще в начале февраля, о еще двух стало известно только сейчас.

На круизном лайнере Diamond Princess коронавирус обнаружили еще у двух украинцев членов экипажа. Об этом говорится в ответе МИД на запрос издания Гордон, опубликованном в четверг, 27 февраля.

Ранее было известно о двух заболевших украинцах, которых госпитализировали в Японии еще 10 февраля.

"По состоянию на 26 февраля 2020 года четыре гражданина Украины, у которых диагностировано наличие вируса COVID-19, госпитализированы в медицинские учреждения Токио. Сейчас состояние наших соотечественников удовлетворительное", – говорится в ответе.

Остальные украинцы остаются на борту лайнера. По информации посольства Украины в Японии, им провели тестирование на коронавирус, результаты исследования пока неизвестны.

"Наши соотечественники, которые получат положительные результаты тестов, будут госпитализированы в местные медучреждения, [получившие] отрицательные – продолжат карантин", – рассказали в ведомстве.

При этом 24 из 25 украинцев, с которыми связались украинские дипломаты, заявили, что планируют проходить карантин в Японии, возвращаться в Украину в ближайшие дни они не собираются. Еще один украинец пока не вышел на связь.

Всего на борту лайнера, который находится на карантине в порту Иокогама, было 3,7 тысяч человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тысяч – пассажиры, остальные – экипаж судна.

По последним данным, коронавирус был подтвержден у 700 пассажиров и членов экипажа, умерли восемь человек. Всего в Японии зафиксировано 900 случаев заражения.



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