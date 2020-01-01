Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Иране вице-президент заразилась коронавирусом

Комментариев: 0
Ранее коронавирус обнаружили у замминистра здравоохранения Ирана, а затем и у одного из депутатов.
Вице-президент Ирана по делам женщин заразилась коронавирусом
Вице-президент Ирана по делам женщин заразилась коронавирусом
rudaw.net

В Иране коронавирусом заразилась вице-президент по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар. Об этом сообщает иранское издание Rudaw в четверг, 27 февраля.

На фоне возрастания количества людей, зараженных коронавирусом, власти страны запретили въезд гражданам Китая, заявил пресс-секретарь управляющей компании аэропорта имени Имама Хомейни Али Кашани.

"Согласно распоряжению миграционной полиции, вводится запрет на въезд всех граждан Китая. Въехать в страну также не сможет ни один человек с подозрением на заболевание, вызванное коронавирусом", - сказал Кашани.

Напомним, что ранее коронавирус обнаружили в Минздраве Ирана. Новый вирус обнаружили у замминистра здравоохранения. За неделю в Иране от заболевания умерли 15 человек.

Позже коронавирус выявили у иранского депутата. Мужчина рассказал о положительном анализе теста в соцсети, добавив, что не расчитывает на то, что сможет выжить.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: вирусы, Иран, Вирус, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь