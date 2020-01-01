В Иране вице-президент заразилась коронавирусом

Ранее коронавирус обнаружили у замминистра здравоохранения Ирана, а затем и у одного из депутатов.

В Иране коронавирусом заразилась вице-президент по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар. Об этом сообщает иранское издание Rudaw в четверг, 27 февраля.

На фоне возрастания количества людей, зараженных коронавирусом, власти страны запретили въезд гражданам Китая, заявил пресс-секретарь управляющей компании аэропорта имени Имама Хомейни Али Кашани.

"Согласно распоряжению миграционной полиции, вводится запрет на въезд всех граждан Китая. Въехать в страну также не сможет ни один человек с подозрением на заболевание, вызванное коронавирусом", - сказал Кашани.

Напомним, что ранее коронавирус обнаружили в Минздраве Ирана. Новый вирус обнаружили у замминистра здравоохранения. За неделю в Иране от заболевания умерли 15 человек.

Позже коронавирус выявили у иранского депутата. Мужчина рассказал о положительном анализе теста в соцсети, добавив, что не расчитывает на то, что сможет выжить.

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