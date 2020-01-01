Швейцарскую деревню могут эвакуировать на 10 лет из-за свалки оружия

Власти решили, что свалка представляет риск для жителей деревни, но для расчистки оружия понадобится около десяти лет. На это время людей придется эвакуировать.

В Швейцарии жителям деревни Митхольц грозит эвакуация сроком на десять лет в связи с расчисткой свалки оружия времен Второй мировой войны. Об этом сообщает BBC в четверг, 27 февраля.

Минобороны Швейцарии в 2018 году решило, что эта свалка представляет "неприемлемый риск" для местных жителей. Людям, возможно, придется покинуть свои дома, пока будет проводиться расчистка местности от камней, которыми замуровали боеприпасы.

Тем не менее, по информации ведомства, эвакуация начнется не раньше, чем в 2031 году.

"В зависимости от того, как будет развиваться работа, жители должны ожидать, что эвакуация продлится более 10 лет", - сообщают в Минобороны Швейцарии.

Власти предложат план эвакуации, который должны будут утвердить местные жители. Общественные консультации проводятся, чтобы решить, как поступить лучше.

Минобороны также рассматривает вариант "похоронить" боеприпасы под еще большим количеством камней.

Отмечается, что в деревне находится примерно 3,5 тысячи тонн боеприпасов. В 1947 году там произошел взрыв, убивший девять человек и уничтоживший прилегающий железнодорожный вокзал.

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