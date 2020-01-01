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В Южной Корее от коронавируса умерли 13 человек

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Число случаев заражения достигло 2022. Большинство случаев заражения зафиксировано в городе Тэгу.
Коронавирус бушует в Южной Корее
Коронавирус бушует в Южной Корее

До 13 возросло в Южной Корее число смертельных случаев в результате заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, сообщил в пятницу, 28 февраля, Минздрав страны.

Число случаев заражения достигло 2022, став больше за сутки на 256. 
 
Большинство случаев заражения зафиксировано в городе Тэгу (1314 случаев) и соседней провинции Кёнсан-Пукто (394). 
 
В Сеуле зарегистрировано 62 инфицированных, во втором крупнейшем городе страны Пусане инфекцию выявили у 63 человек.

Напомним, по последним данным, жертвами нового коронавируса на материковой части Китая стали уже 2788 человек. Подтверждено 78824 случаев заражения инфекцией.

На территории Украины коронаврусной инфекции не зафиксировано. А вот у пятерых граждан Украины, которые находятся за рубежом, диагностирован коронавирус

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Теги: Южная Корея, смерть, жертвы, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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