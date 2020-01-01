В Южной Корее от коронавируса умерли 13 человек

Число случаев заражения достигло 2022. Большинство случаев заражения зафиксировано в городе Тэгу.



До 13 возросло в Южной Корее число смертельных случаев в результате заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, сообщил в пятницу, 28 февраля, Минздрав страны.



Число случаев заражения достигло 2022, став больше за сутки на 256.

Большинство случаев заражения зафиксировано в городе Тэгу (1314 случаев) и соседней провинции Кёнсан-Пукто (394).

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