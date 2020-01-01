В Южной Корее от коронавируса умерли 13 человек
Число случаев заражения достигло 2022. Большинство случаев заражения зафиксировано в городе Тэгу.
До 13 возросло в Южной Корее число смертельных случаев в результате заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, сообщил в пятницу, 28 февраля, Минздрав страны.
Число случаев заражения достигло 2022, став больше за сутки на 256.
Большинство случаев заражения зафиксировано в городе Тэгу (1314 случаев) и соседней провинции Кёнсан-Пукто (394).
В Сеуле зарегистрировано 62 инфицированных, во втором крупнейшем городе страны Пусане инфекцию выявили у 63 человек.
Напомним, по последним данным, жертвами нового коронавируса на материковой части Китая стали уже 2788 человек. Подтверждено 78824 случаев заражения инфекцией.
Напомним, по последним данным, жертвами нового коронавируса на материковой части Китая стали уже 2788 человек. Подтверждено 78824 случаев заражения инфекцией.
На территории Украины коронаврусной инфекции не зафиксировано. А вот у пятерых граждан Украины, которые находятся за рубежом, диагностирован коронавирус.
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