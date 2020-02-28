Турция не будет сдерживать поток сирийских беженцев в ЕС - СМИ

Турецкой полиции, береговой охране и пограничникам приказали не вмешиваться в ситуацию с потоком беженцев, который в скором времени ожидается из Идлиба.

Турция решила больше не сдерживать поток сирийских беженцев, направляющихся в Европу, в связи с обострением ситуации в Идлибе. Об этом со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника сообщает Reuters в пятницу, 28 февраля.

"Мы решили, по сути, немедленно, не останавливать сирийских беженцев, которые пытаются добраться до Европы по суше или по морю. Все беженцы, включая сирийцев, теперь могут въезжать в Европейский Союз", - заявил чиновник на условиях анонимности.

Турецкий госслужащий также добавил, что в ожидании скорого прибытия беженцев из Идлиба турецким полицейским, береговой охране и пограничным службам было приказано не вмешиваться в ситуацию на сухопутных и морских путях беженцев.

Отмечается, что с декабря к турецкой границе были перемещены около миллиона мирных жителей.

Напомним, накануне турецкий конвой попал в Сирии под ракетный удар, в результате чего погибли 33 военных.

В Минобороны РФ заявили, что сирийские войска обстреляли турецкий конвой, поскольку он находился среди наступавших боевиков. В ведомстве также отметили, что ВКС РФ не участвовала в атаке.

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