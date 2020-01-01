Президента Монголии отправили на карантин

Две недели глава государства и чиновники его сопровождавшие, будут находиться в изоляции.

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга и сопровождавшие его лица оказались на карантине после возвращения из Китая. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщает Anadolu.

Отмечается, что глава государства вместе со всеми членами сопровождавшей его делегации, в том числе с главой МИД Дамдиноом Цогтбаатаром, будет находиться под наблюдением в течение 14 дней. Все это время Баттулга и министр проведут в больнице в столичном районе Баянзурх. Остальных поместили в санаторий в Жаргаланте.

Президент вернулся из поездки в Китай в ночь на 27 февраля. В ходе визита он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, а также преподнес Китаю в дар 30 тысяч баранов в качестве поддержки в борьбе с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Иране вице-президент заразилась коронавирусом, а также замминистра здравоохранения и один из депутатов.

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