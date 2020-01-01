Киев поддержал Турцию в ситуации с Идлибом

Украина поддержала позицию НАТО и осудила действия властей Сирии и России в Идлибе.

МИД Украины выразил обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации в сирийском Идлибе и осудил действия режима Башара Асада и России. Об этом говорится в заявлении ведомства в пятницу, 28 февраля.

МИД выразил соболезнования турецкой стороне, которая потеряла своих военных и гражданских. Также Украина призывает к немедленному прекращению насилия в Сирии и солидарна с позицией НАТО и мирового сообщества.

"Украина глубоко обеспокоена существенной эскалацией ситуации в Идлибе и осуждает действия режима Б.Асада и Российской Федерации, которая его поддерживает и придает ему всяческое содействие, в результате чего погибают как военные, так и гражданские", - говорится в заявлении.

Напомним, накануне турецкий конвой попал в Сирии под ракетный удар, в результате чего погибли 33 военных. В ответ Турция начала наносить массовые удары по войскам Асада.

В Минобороны РФ заявили, что сирийские войска обстреляли турецкий конвой, поскольку он находился среди наступавших боевиков. В ведомстве также отметили, что ВКС РФ не участвовала в атаке.

В связи с эскалацией в Идлибе НАТО собирается на срочное заседание в пятницу.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet