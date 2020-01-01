Коронавирус добрался до Мексики

В стране есть один подтвержденный случай коронавируса. Состояние пациента стабильное, сообщил замминистра здравоохранения.

В Мексике зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом. Об этом сообщил в пятницу, 28 февраля, заместитель министра здравоохранения латиноамериканской страны Уго Лопес.

По словам чиновника, состояние пациента стабильное, он переносит вызванное вирусом заболевание "в легкой форме".

По данным газеты Миленио, речь идет о 35-летнем гражданине Италии, который проходит лечение в Национальном институте респираторных заболеваний в Мехико. Лопес отметил, что мексиканские власти проверяют состояние всех, с кем заболевший мог вступать в контакт после заражения.

Ранее в пятницу стало известно о выявлении первого случая коронавируса в Беларуси. Заболевшим оказался студент из Ирана.

По последним данным число зараженных коронавирусом вне Китая превысило 3600.

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