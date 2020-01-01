Совбез ООН проведет экстренное заседание по Идлибу

Инициаторами совещания выступили США, Великобритания, Германия, Франция, Бельгия, Эстония и Доминиканская республика.

Заседание Совбеза ООН начнется в 23:00 по киевскому времени Getty Images

Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с обострением обстановки в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает Анадолу в пятницу, 28 февраля.

По данным дипломатических источников, инициаторами совещания выступили США, Великобритания, Германия, Франция, Бельгия, Эстония и Доминиканская республика.

Заседание начнется в 23:00 по киевскому времени.

Отметим, что МИД Великобритании на своем сайте подтвердил информацию о проведении заседания Совбеза ООН. Глава ведомства Доминик Рааб осудил последние авиаудары армии президента Сирии Башара Асада и российских войск в Идлибе, в результате которых погибли 33 турецких военнослужащих.

"Нет никакого оправдания такому вопиющему пренебрежению международным правом или элементарной человеческой порядочностью. Опираясь на новые санкции, объявленные ранее в этом месяце, мы будем работать с нашими международными партнерами, чтобы еще больше закрутить этот винт, пока эти преступления не прекратятся", – отметил министр.

Как известно, после гибели турецких военных в Идлибе, по войскам Асада были нанесены массированные удары. По данным Анкары, авиация и артиллерия поразили в Идлибе более 200 целей правительственных войск, уничтожив пять вертолетов, 23 танка, 10 бронемашин, 23 единицы артиллерийского вооружения, два комплекса ПВО и "нейтрализовав 309 военных".

В Минобороны РФ заявили, что сирийские войска обстреляли турецкий конвой, поскольку он находился среди наступавших боевиков. В ведомстве также заверили, что ВКС РФ не участвовала в атаке.

Украина поддержала позицию НАТО и осудила действия властей Сирии и России в Идлибе.

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