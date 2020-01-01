США поддержали Турцию в вопросе Идлиба

Вашингтон рассматривает варианты оказания помощи Анкаре в борьбе с режимом Башара Асада и РФ.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США поддерживают Турцию в вопросе Идлиба как партнера по НАТО и изучают возможные действия по оказанию ей помощи. Об этом говорится в заявлении, распространенном Госдепартаментом 28 февраля.

"Соединенные Штаты взаимодействуют с турецкими союзниками и рассматривают варианты оказания помощи Турции в борьбе с этой агрессией, поскольку мы стремимся предотвратить дальнейшее проявление жестокости режимом Асада и Россией, а также облегчить гуманитарные страдания в Идлибе", - подчеркнул глава Госдепа.

Он отметил, что США "сделают все возможное, чтобы заблокировать любую реинтеграцию режима Асада в международное сообщество до тех пор, пока он не выполнит все положения резолюции Совбеза ООН 2254.

Помпео выразил Турции соболезнования в связи с гибелью турецких военнослужащих в Идлибе и указал, что "США осуждают этот удар самым решительным образом".