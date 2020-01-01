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США поддержали Турцию в вопросе Идлиба

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Вашингтон рассматривает варианты оказания помощи Анкаре в борьбе с режимом Башара Асада и РФ.
Госсекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
 
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США поддерживают Турцию в вопросе Идлиба  как партнера по НАТО и изучают возможные действия по оказанию ей помощи. Об этом говорится в заявлении, распространенном Госдепартаментом 28 февраля.
 
"Соединенные Штаты взаимодействуют с турецкими союзниками и рассматривают варианты оказания помощи Турции в борьбе с этой агрессией, поскольку мы стремимся предотвратить дальнейшее проявление жестокости режимом Асада и Россией, а также облегчить гуманитарные страдания в Идлибе", - подчеркнул глава Госдепа.
 
Он отметил, что США "сделают все возможное, чтобы заблокировать любую реинтеграцию режима Асада в международное сообщество до тех пор, пока он не выполнит все положения резолюции Совбеза ООН 2254.
 
Помпео выразил Турции соболезнования в связи с гибелью турецких военнослужащих в Идлибе и указал, что "США осуждают этот удар самым решительным образом".
 
Напомним, в ночь на 28 февраля сирийские ВВС совместно с российской авиацией атаковали конвой турецкой армии в Сирии. Погибли более 30 турецких военных.
 
Анкара ответила ударами с воздуха и земли по позициям сирийских правительственных сил в Идлибе. Позднее стало известно о ликвидации 56 сирийских военных.
 
В Минобороны РФ заявили, что сирийские войска обстреляли турецкий конвой, поскольку он находился среди наступавших боевиков. В ведомстве также подчеркнули, что силы РФ не участвовали в атаке.
 
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Теги: США, Турция, Сирия, Поддержка, Конфликт в Сирии, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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