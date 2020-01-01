США смягчают антииранские санкции из-за коронавируса

Количество инфицированных и жертв коронавируса в Иране может быть в разы больше, чем заявляют власти, пишут СМИ.

В Иране больше всего жертв коронавируса вне Китая irtag.info

В связи с вспышкой коронавируса в Иране США внедряют ряд исключений в санкциях против Тегерана. Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео, сообщает Укринформ.

Он призвал Иран в полной мере и прозрачно сотрудничать с международными организациями помощи и здравоохранения.

"США вводят значительные исключения из санкций против коммерческого экспорта в Иран продуктов питания, лекарств, медицинских изделий и сельскохозяйственной продукции", - сказал Помпео.

Он подчеркнул, что США и в дальнейшем будут тесно взаимодействовать со странами Ближнего Востока, чтобы помочь преодолеть этот вызов.

Официально в Иране зафиксировано менее 400 случаев заражения коронавирусом, 34 из которых летальные. Но, как сообщает BBC, число жертв может превышать 200 человек, а количество зараженных - более 23 тысяч.

Как известно, коронавирус обнаружили у замминистра здравоохранения Ирана, вице-премьера страны, а также по меньшей мере четырех парламентариев, из-за чего последний приостановил работу.

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