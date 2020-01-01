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Javelin для Украины. В США подписан контракт

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Группа компаний Raytheon - Lockheed Martin произведут противотанковые ракетные комплексы для 16 стран.
Украина продолжает закупать Javelin, которые еще не применялись
Украина продолжает закупать Javelin, которые еще не применялись

Минобороны США подписало контракт с группой компаний Raytheon - Lockheed Martin на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для ряда стран, в том числе и Украины на сумму 18,4 млн долларов. 

Как сообщает Минобороны, Raytheon - Lockheed Martin займется производством Javelin также для Австралии, Грузии, Индонезии, Иордании, Ирландии, Катара, Литвы, Новой Зеландии, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Турции, Франции, Чехии и Эстонии.

Комплексы будут производить в Тусоне (штат Аризона, США). Ожидаемая дата завершения производства - 25 июня 2020 года.

Контракт рассчитан до 29 февраля 2024 года.

В январе стало известно, что Украина впервые напрямую закупила у США комплексы Javelin на сумму в 36,5 млн долларов. 

Напомним, в начале марта 2018 Пентагон объявил, что Украина получит ПТРК Javelin на общую сумму $47 млн, включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним. В конце апреля стало известно, что Украина уже получила это оружие.

 

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Теги: Украина, армия и вооружение, США, оружие, торговля оружием, ракетные комплексы, Javelin
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Источник: korrespondent.net

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