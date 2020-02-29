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Эрдоган попросил Путина оставить Турцию "один на один" с Асадом

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Турецкий президент попросил российского коллегу не вмешиваться в противостояние турецкий и сирийских войск.
Эрдоган попросил Путина оставить Турцию "один на один" с Асадом

Президент Турции Тайип Эрдоган в субботу, 29 февраля, заявил, что во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предложил не вмешиваться в противостояние между Турцией и властями Сирии, сообщает РИА Новости.

"Сирийский вопрос – это ни в коем случае не авантюра и не стремление расширить границы. Мы туда вошли не по приглашению Асада, а по приглашению сирийского народа. И пока народ не предложит нам уйти, мы оттуда не уйдем. Я сказал Путину: оставьте нас с режимом один на один, мы сами сделаем, что нужно", - сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле.

По его словам, число погибших турецких военных при авиаударе сирийской армии в Идлибе возросло до 36.

"Мы уничтожили более 2100 сирийских военных, 300 единиц военного транспорта, семь химических складов. И будем продолжать их уничтожать", - добавил президент Турции.

Напомним, в ночь на пятницу сирийские ВВС совместно с российской авиацией атаковали конвой турецкой армии в Сирии. Погибли более 30 турецких военных.
 
Анкара ответила ударами с воздуха и земли по позициям сирийских правительственных сил в Идлибе.
 
В Минобороны РФ заявили, что сирийские войска обстреляли турецкий конвой, поскольку он находился среди наступавших боевиков. В ведомстве также подчеркнули, что силы РФ не участвовали в атаке.
 
США и страны ЕС поддержали Турцию в ходе экстренного заседания Совбеза ООН по Идлибу.
 

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Теги: Россия, Турция, Сирия, Эрдоган, Асад, Россия в Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Frenki-zol    29.02.2020, 12:16
Оценка:  -3
Frenki-zol
Мы туда вошли не по приглашению Асада, а по приглашению сирийского народа. ( Эдорган)

Так а с Крымом тогда как? ))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))
Путин-Xyйло    29.02.2020, 12:07
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
"Мы уничтожили более 2100 сирийских военных, 300 единиц военного транспорта, семь химических складов. И будем продолжать их уничтожать", - добавил президент Турции. Мёд
Путин-Xyйло    29.02.2020, 12:07
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
Там еще кацапы были
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