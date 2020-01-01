Эрдоган: Граница Турции с ЕС для беженцев открыта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, 29 февраля, об открытии границы страны с Евросоюзом для сирийских беженцев, сообщает NTV .

"Мы давно говорили, что не обязаны принимать такое число беженцев. Вы обещали нам помощь, но ничего не делаете, и вот мы вчера открыли наши границы. Уже 18 тысяч беженцев прошли, а сегодня, возможно, будет 25-30 тысяч, и мы наши двери уже не закроем. Потому что ЕС должен держать свое слово. Мы не в том положении, чтобы кормить такое число беженцев", - сказал Эрдоган.

Он напомнил, что на территории Турции находятся 3,7 миллионов сирийских беженцев и Турция просто не сможет выдержать новую волну беженцев.

Накануне СМИ сообщили, что турецкой полиции, береговой охране и пограничникам приказали не вмешиваться в ситуацию с потоком беженцев в ЕС.

Позже стало известно, что против беженцев на греко-турецкой границе применили слезоточивый газ.