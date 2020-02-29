Коронавирус: В Иране из-за слухов о больных подожгли больницу

Жители Бендер-Аббас узнали, что в больнице находятся 10 человек, больных коронавирусом из соседнего города Кум.

В иранском городе Бендер-Аббас местные жители подожгли часть больницы, куда якобы должны были доставить зараженных коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Al Arabia в субботу, 29 февраля.

Отмечается, что местные жители узнали, что в больнице находятся 10 человек, больных коронавирусом из соседнего города Кум, которое считают эпицентром коронавируса в Иране. При этом точного подтверждения того, что в эту больницу действительно привезли больных коронавирусом не было.

Пожар вскоре потушили. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Protesters in Iran have set fire to Tohid Bandar Abbas Clinic where Coronavirus patients are being quarantined. #COVID19 #CoronaVirus #Pandemic pic.twitter.com/9xBa0ILU38 — Tore Rasmussen #boycottSAS (@ToreRasmussen) February 28, 2020

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло почти 600 человек, из них 43 скончались. По количеству смертей от COVID-19 Иран занимает второе место после Китая. В СМИ утверждают, что погибших может быть значительно больше.

Известно, что среди заразившихся – вице-президент и пять депутатов парламента, один из них, по данным иранских СМИ, умер.

В итоге работа иранского парламента была приостановлена, всем депутатам предписано сдать анализы.

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