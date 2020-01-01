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Из-за коронавируса приостановлена работа Лувра

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Музей не открылся в воскресенье утром, а его администрация заявил, что открытие перенесено на неопределенный срок в связи с угрозой распространения инфекции.
Лувр временно закрыли для посещения из-за коронавируса
Лувр временно закрыли для посещения из-за коронавируса

В Париже, Франция, приостановили работу Лувра. Об этом сообщила пресс-служба музея в воскресенье, 1 марта.

Дирекция Лувра приняла решение о переносе открытия, а также проводит совещание со специалистами в связи с угрозой эпидемии коронавируса в стране.

"Информационное совещание о состоянии здоровья, связанное с мерами профилактики коронавируса в соответствии с инструкциями министров, направленными компетентными органами, переносит открытие Лувра. Музей не может открыться в данный момент", - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее Парижская епархия объявила о мерах против коронавируса. В храмах Франции изменили обряд причастия из-за коронавируса. Прихожане временно не будут принимать причастие из сосуда с вином.

Также сообщалось, что ВОЗ повысила уровень распространения коронавируса до очень высокого. Глава ВОЗ подчеркнул, что распространение COVID19 на планете – весьма высокое. Он также назвал еще две большие проблемы – страх и дезинформация.

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Теги: вирусы, Вирус, Франция, музей, Париж, Лувр, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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