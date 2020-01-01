Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Зеленую зону" Багдада обстреляли ракетами - СМИ

Комментариев: 0
Ракеты упали в центральной части столицы Ирака, недалеко от правительственного квартала. Информации о жертвах нет.
Место запуска ракет в восточной части Багдада
Место запуска ракет в восточной части Багдада
alarabiya.net
 
В ночь на понедельник, 2 марта, "зеленая зона" Багдада подверглась ракетному обстрелу. О падении двух ракет сообщил телеканал Al Sumaria со ссылкой на источник в службе безопасности Ирака.
 
По словам собеседника телеканала, ракеты упали в центральной части столицы, недалеко от правительственного квартала, в котором находятся государственные учреждения и иностранные дипмиссии - в том числе посольство США.
 
Одновременно с атаками сработали сирены воздушной тревоги. Согласно предварительным данным, ракеты были запущены из восточной части Багдада. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.
 
Напомним, "зеленая зона" Багдада - хорошо укрепленный район в центре столицы Ирака - регулярно подвергается ракетным обстрелам. 
 
Ранее сообщалось, что 26 января по "зеленой зоне" было выпущено пять ракет, три из которых упали непосредственно на территории посольства США.
 
 
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Ирак, ракеты, посольство, Багдад, обстрел
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь