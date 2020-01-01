"Зеленую зону" Багдада обстреляли ракетами - СМИ

Ракеты упали в центральной части столицы Ирака, недалеко от правительственного квартала. Информации о жертвах нет.

В ночь на понедельник, 2 марта, "зеленая зона" Багдада подверглась ракетному обстрелу. О падении двух ракет сообщил телеканал Al Sumaria со ссылкой на источник в службе безопасности Ирака.

По словам собеседника телеканала, ракеты упали в центральной части столицы, недалеко от правительственного квартала, в котором находятся государственные учреждения и иностранные дипмиссии - в том числе посольство США.

Одновременно с атаками сработали сирены воздушной тревоги. Согласно предварительным данным, ракеты были запущены из восточной части Багдада. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало. Напомним, "зеленая зона" Багдада - хорошо укрепленный район в центре столицы Ирака - регулярно подвергается ракетным обстрелам.