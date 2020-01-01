Турция пропустила в ЕС более 100 тысяч мигрантов

Тысячи нелегалов находятся в лесах, в ожидании разрешения перейти через границу в Грецию.

Власти Турции пропустили в страны Евросоюза более 100 тысяч нелегальных мигрантов. Об этом накануне вечером сказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, сообщает Укринформ в понедельник, 2 марта.

"По состоянию на 19.40 воскресенья количество мигрантов, которые покинули территорию нашей страны через Эдирне, достигло числа 100 577", – заявил Сойлу.

Отмечается, что интенсивное движение мигрантов, стремящихся перебраться в страны ЕС, наблюдается в пограничных селах. Тысячи людей находятся в лесах, и ждут разрешения перейти через границу в Грецию.

Напомним, на прошлой неделе власти Турции объявили, что больше не будут препятствовать потоку мигрантов, которые хотят попасть в Европу. Решение было принято после того, как более 30 турецких солдат погибли в ходе обстрела силами режима Башара Асада в Идлибе.

Накануне греческие полицейские применили против мигрантов тяжелые водометы и слезоточивый газ.

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