В Ухане закрыли одну из экспресс-больниц из-за спада коронавируса

В провинции Хубэй фиксируют резкое сокращение количества случаев заболевания COVID-19. За день число заболевших уменьшилось в несколько раз.

Власти китайского города Ухань закрыли временную больницу из-за сокращения количества заболеваний новым вирусом. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает Reuters.

Отмечается, что закрытая больница была одной из 16 медучреждений, специально построенных для борьбы с эпидемией коронавируса. Ее закрыли после того, как оттуда выписали последних пациентов.

В эти дни также фиксируется резкое сокращение случаев заболевания коронавирусом в провинции Хубэй, столицей которой является Ухань. Так, за 1 марта впервые с января в провинции было зафиксировано менее 200 новых случаев инфицирования - 196. Днем ранее зарегистрировали 570 новых заболеваний.

Ранее сообщалось, что медики в госпитале в Ухане станцевали для больных коронавирусом. Напомним, по последним данным в Китае число жертв коронавируса превысило 2900.

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