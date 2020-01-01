В эпицентре коронавируса остаются 39 украинцев

Информации об инфицировании граждан Украины на территории Китая пока не поступало, сообщили в МОЗ.

В китайской провинции Хубэй, которая стала эпицентром коронавируса, все еще остаются 39 граждан Украины. Информации об инфицировании украинцев новым коронавирусом на территории КНР нет. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"По сообщению МИД Украины, по состоянию на 28 февраля информация о наличии граждан Украины среди инфицированных коронавирусом на территории КНР в посольство не поступала. Посольство продолжает находиться на постоянной связи с украинцами, которые отказались от эвакуации. Всего дипучреждении известно о 39 граждан Украины, которые остаются в провинции Хубэй", - говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, что гражданам Украины рекомендуется временно воздержаться от поездок в провинции Хубэй и город Ухань, а также отложить свои путешествия, которые не являются крайне необходимыми, на другие территории Китая.

По данным украинского Минздрава, по состоянию на 2 марта 2020 года в мире зарегистрировано 89 072 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3048 - летальные. Выздоровели уже 45074 человек.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая Covid-19 не зафиксировано.

Сегодня сообщалось, что в провинции Хубэй фиксируют резкое сокращение количества случаев заболевания COVID-19. За день число заболевших уменьшилось в несколько раз. Из-за этого в Ухане закрыли одну из экспресс-больниц из-за спада коронавируса.

Напомним, по последним данным в Китае число жертв коронавируса превысило 2900.

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