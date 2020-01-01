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В Китае рухнула секция строящегося моста, есть жертвы

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Упавшая балка моста придавила временную жилую постройку для рабочих. О причинах ЧП не сообщается.
Пострадавшие госпитализированы в больницу (архивное фото)
Пострадавшие госпитализированы в больницу (архивное фото)
cgtn.com

В китайском городе Фучжоу в восточной провинции Фуцзянь обрушилась секция строящегося моста. Два человека погибли, еще четверо получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой Центральное телевидение Китая в понедельнк, 2 марта.

"Инцидент произошел во второй половине дня на одной из строительных площадок в районе городского Южного вокзала. Упавшая балка моста придавила временную жилую постройку для рабочих", – говорится в сообщении.

О причинах ЧП не сообщается, начато расследование. Пострадавшие направлены в больницу, опасности для их жизни нет.

Ранее в Китае при обрушении эстакадного моста в городе Уси три человека погибли и два получили ранения. В момент аварии под мостом были три легковых автомобиля.

Также на Тайване произошло обрушение моста в рыбацком порту Наньфанъао. Пострадали не менее 10 человек.

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Теги: Китай, мост, рабочие, обрушение, погибли, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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