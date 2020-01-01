В Азербайджане приостановлен учебный процесс из-за коронавируса

В стране зафиксированы три случая заболевания. В целях профилактики временно закрыты школы и университеты.

В Азербайджане временно закрыли все университеты и школы, чтобы не допустить распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Azerbaycan24 в понедельник, 2 марта.

Оперативный штаб при местном Кабмине сообщает, что такие меры предпринимаются в профилактических целях. Учебный процесс планируется возобновить 10 марта.

"С целью профилактики инфекционных заболеваний, повышения эффективности осуществляемых в этой области соответствующих профилактических мер, активизации лечебно-профилактических, дезинфицирующих и других профилактических работ во всех учебных заведениях страны, было принято решение приостановить учебный процесс во всех учебных заведениях с 3 марта 2020 года до 9 марта (занятия начнутся с 10 марта)", - сказано в сообщении штаба.

Отмечается, что по состоянию на 2 марта коронавирус в Азербайджане обнаружен у трех людей.

На утро понедельника за пределами Китая в 65 странах мира новым коронавирусом заразились 7169 человек, из них 104 умерли. Больше всего новых заболевших выявили в Южной Корее - 586 человек за последние сутки, на втором месте Италия с 240 новыми случаями, третий - Иран, где подтвердили 205.

Также в ВОЗ оценили эффективность измерения температуры в борьбе с коронавирусом. Во всемирной медицинской организации рекомендуют делать упор на сборе деклараций, а не на измерении температуры.

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