Меркель призвала Эрдогана не использовать беженцев для давления на ЕС

Ангела Меркель понимает трудности, которые стоят перед Турцией из-за ситуации в Идлибе, но считает неприемлемым использование мигрантов, чтобы выразить недовольство Евросоюзом.

Канцлер Германии Ангела Меркель понимает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ожидает большей помощи от ЕС в решении проблем с миграцией, но призывает его не использовать беженцев, чтобы показать свое недовольство. Об этом сообщает Reuters в понедельник, 2 марта.

У границы Турции с Болгарией и Грецией находятся более 10 тысяч мигрантов, преимущественно из Сирии, других стран Ближнего Востока и Афганистана.

"Я понимаю, что перед Турцией стоит очень большой вызов по Идлибу. Все-таки для меня неприемлемо, что он - президент Эрдоган и его правительство - не высказывают этого недовольства в диалоге с нами как Европейским Союзом, а на спине беженцев. Для меня это не путь вперед", - сказала Меркель.

Канцлер добавила, что ЕС и Турция должны возобновить переговоры о своем соглашении о беженцах и Германия также открыта к поддержке Турции на двустороннем уровне.

В свою очередь президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Турцию не допускать, чтобы беженцы пересекали границу Турции с Европой, передает Reuters.

"Я признаю, что Турция находится в сложной ситуации с беженцами и мигрантами. Но то, что мы видим сейчас, не может быть ответом или решением", - сказала фон дер Ляйен.

Ранее сегодня президент Турции Тайип Эрдоган предупредил Европу о миллионах беженцев.

Напомним, на прошлой неделе власти Турции объявили, что больше не будут препятствовать потоку мигрантов, которые хотят попасть в Европу. Решение было принято после того, как более 30 турецких солдат погибли в ходе обстрела силами режима Башара Асада в Идлибе.

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