Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Случаи коронавируса зафиксировали еще в двух странах

Комментариев: 0
Первые инфицированные выявлены в Латвии и Саудовской Аравии. Известно, что в Саудовской Аравии коронавирус обнаружили у мужчины, вернувшегося из Ирана.
Коронавирус выявили еще в двух странах
Коронавирус выявили еще в двух странах

Коронавирус COVID-19 впервые выявили еще в двух странах в понедельник, 2 марта.

О первом положительном тесте на коронавирус сообщили в Минздраве Латвии.

"Министерство здравоохранения и Центр профилактики и контроля заболеваний (SPCC) подтверждают, что первый пациент с коронавирусом COVID-19 был диагностирован в Латвии", - сказано в сообщении.

Также коронавирус зафиксировали в Саудовской Аравии: заболел гражданин страны, вернувшийся в из Ирана, передает AFP.

"Саудовская Аравия в понедельник подтвердила первый случай коронавируса", - говорится в публикации.

Известно также, что заболевшего поместили в карантин.

 
Также Корреспондент писал, что в Украине четверых человек проверяют на заражение коронавирусом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Саудовская Аравия, Латвия, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь