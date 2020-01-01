Случаи коронавируса зафиксировали еще в двух странах
Первые инфицированные выявлены в Латвии и Саудовской Аравии. Известно, что в Саудовской Аравии коронавирус обнаружили у мужчины, вернувшегося из Ирана.
Коронавирус COVID-19 впервые выявили еще в двух странах в понедельник, 2 марта.
О первом положительном тесте на коронавирус сообщили в Минздраве Латвии.
"Министерство здравоохранения и Центр профилактики и контроля заболеваний (SPCC) подтверждают, что первый пациент с коронавирусом COVID-19 был диагностирован в Латвии", - сказано в сообщении.
Также коронавирус зафиксировали в Саудовской Аравии: заболел гражданин страны, вернувшийся в из Ирана, передает AFP.
"Саудовская Аравия в понедельник подтвердила первый случай коронавируса", - говорится в публикации.
Известно также, что заболевшего поместили в карантин.
Напомним, по состоянию на 28 февраля в Беларуси выявили первый случай заражения коронавирусом.
Также Корреспондент писал, что в Украине четверых человек проверяют на заражение коронавирусом.
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