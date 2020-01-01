ЕС выделил почти четверть миллиарда евро на борьбу с коронавирусом

Заражение в Европе коронавирусом увеличилось в разы. О первых случаях в понедельник впервые сообщили еще в двух странах.

230 миллионов евро направят на усиление карантина в отдельных странах региона, а также на лабораторные исследования и поиск методов противодействия распространению опасной инфекции. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич, сообщает Интерфакс-Украина.

“Мы уже направили свыше 230 миллионов евро на борьбу с коронавирусом и ищем возможности привлечения дополнительных средств, в том числе в фармацевтическую промышленность", - заявил Ленарчич на пресс-конференции в Брюсселе.

На данный момент случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 18 странах ЕС. Заболели более 2,1 тысяч человек, 54 пациента умерли. Наиболее неблагоприятная ситуация наблюдается в Италии. Там власти были вынуждены ввести исключительные меры, чтобы взять под контроль вспышку заболевания.

Напомним, министры финансов стран - членов "семерки" 3 марта обсудят влияние на экономику вспышки коронавируса нового типа.