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ЕС выделил почти четверть миллиарда евро на борьбу с коронавирусом

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Заражение в Европе коронавирусом увеличилось в разы. О первых случаях в понедельник впервые сообщили еще в двух странах.
ЕС выделил деньги на карантин и исследования
ЕС выделил деньги на карантин и исследования
 
230 миллионов евро направят на усиление карантина в отдельных странах региона, а также на лабораторные исследования и поиск методов противодействия распространению опасной инфекции. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич, сообщает Интерфакс-Украина. 
“Мы уже направили свыше 230 миллионов евро на борьбу с коронавирусом и ищем возможности привлечения дополнительных средств, в том числе в фармацевтическую промышленность", - заявил Ленарчич на пресс-конференции в Брюсселе. 
 
На данный момент случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 18 странах ЕС. Заболели более 2,1 тысяч человек, 54 пациента умерли. Наиболее неблагоприятная ситуация наблюдается в Италии. Там власти были вынуждены ввести исключительные меры, чтобы взять под контроль вспышку заболевания. 
 
Напомним, министры финансов стран - членов "семерки" 3 марта обсудят влияние на экономику вспышки коронавируса нового типа.
 
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Теги: ЕС, Евросоюз, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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