Трамп не исключает введение чрезвычайного положения в США

Вашингтон уже рассматривает ряд дополнительных ограничений для въезжающих в страну в связи с коронавирусом.

Американский президент Дональд Трамп не исключил возможность введения режима чрезвычайного положения в США на фоне распространения коронавируса нового типа. Об этом, в понедельник, 2 марта, сообщает Reuters.

Во время встречи с представителями фармацевтических компаний, которая состаялась накануне в Белом доме, Трамп заявил, что ограничения будут введены для представителей тех стран, где зафиксировано наибольшее количество зараженных COVID-19.

"Мы уже сделали это, как вы знаете, в отношении трех стран в дополнение к Китаю. Так что мы будем делать это и дальше", - подчеркнул американский лидер.

Также он не исключил в будущем введения общенационального режима ЧП. Но выразил надежду, что это не понадобится.

Ранее, США в связи с вспышкой коронавируса ввели режим ЧП в штате Вашингтон, где был зафиксирован летальный исход заболевания.Также Трамп предложил помощь Ирану в связи со вспышкой COVID-19.

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