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Самая дорогая монета выпущена в Великобритании

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Монета весит семь килограммов, а ее стоимость составляет семь тысяч фунтов, что приблизительно 222 тысячи гривен.
Монета посвящена выходу нового фильма о Джеймсе Бонде
Монета посвящена выходу нового фильма о Джеймсе Бонде
REUTERS/Henry Nicholls
Королевский монетный двор Великобритании представил в понедельник, 2 марта, набор золотых монет, в который входит самая дорогая и крупная монета в его истории, сообщает Интерфакс-Украина. 
 
Монета посвящена выходу нового фильма о Джеймсе Бонде Не время умирать.
 
На монете выгравирован автомобиль Джеймса Бонда — Aston Martin DB5 и номерной знак BMT 216A. Под машиной изображены знаменитые цифры 007, напоминающие об агенте, а также пистолет вымышленного британского шпиона. 
 
Кроме семикилограммовой монеты диаметром в 185 мм, в наборе есть еще монеты весом в два, один килограмм, а также в пять унций.
 
Напомним, что в Британии выпустили монету в честь группы Queen. Она стала первой из серии Легенды музыки.
 

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Теги: рекорд, Джеймс Бонд, монета, Великобритания
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Источник: korrespondent.net

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