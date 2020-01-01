Самая дорогая монета выпущена в Великобритании
Монета весит семь килограммов, а ее стоимость составляет семь тысяч фунтов, что приблизительно 222 тысячи гривен.
Королевский монетный двор Великобритании представил в понедельник, 2 марта, набор золотых монет, в который входит самая дорогая и крупная монета в его истории, сообщает Интерфакс-Украина.
Монета посвящена выходу нового фильма о Джеймсе Бонде Не время умирать.
На монете выгравирован автомобиль Джеймса Бонда — Aston Martin DB5 и номерной знак BMT 216A. Под машиной изображены знаменитые цифры 007, напоминающие об агенте, а также пистолет вымышленного британского шпиона.
Кроме семикилограммовой монеты диаметром в 185 мм, в наборе есть еще монеты весом в два, один килограмм, а также в пять унций.
Напомним, что в Британии выпустили монету в честь группы Queen. Она стала первой из серии Легенды музыки.
Также в Швейцарии отчеканили самую маленькую золотую монету.
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