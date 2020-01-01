Самая дорогая монета выпущена в Великобритании

Монета весит семь килограммов, а ее стоимость составляет семь тысяч фунтов, что приблизительно 222 тысячи гривен.

Королевский монетный двор Великобритании представил в понедельник, 2 марта, набор золотых монет, в который входит самая дорогая и крупная монета в его истории, сообщает Интерфакс-Украина.

Монета посвящена выходу нового фильма о Джеймсе Бонде Не время умирать.

На монете выгравирован автомобиль Джеймса Бонда — Aston Martin DB5 и номерной знак BMT 216A. Под машиной изображены знаменитые цифры 007, напоминающие об агенте, а также пистолет вымышленного британского шпиона.

Кроме семикилограммовой монеты диаметром в 185 мм, в наборе есть еще монеты весом в два, один килограмм, а также в пять унций.