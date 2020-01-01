Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В США разработают лекарство от коронавируса

Комментариев: 0
Лекарства, по мнению фармацевтов, позволят улучшить состояние людей, которые были заражены коронавирусом. Они могут стать доступны буквально этим летом или в начале осени.
В США вакцина может не быть доступна до конца этого года
В США вакцина может не быть доступна до конца этого года

Новые лекарства для оказания помощи заразившимся коронавирусом могут быть готовы в США летом или в начале осени. Об этом заявил на брифинге в Белом доме вице-президент Соединенных Штатов Америки Майкл Пенс.

"Вакцина от коронавируса может не быть доступна до конца этого года или начала следующего. Однако лекарства, которые позволят улучшить состояние людей, которые были заражены коронавирусом, могут стать доступны буквально этим летом или в начале осени", - сказал он.

Американские фармацевтические компании сформировали консорциум для "совместной работы и обмена информацией с целью разработки лекарств и вакцин".

Ранее, США в связи с вспышкой коронавируса ввели режим ЧП в штате Вашингтон, где был зафиксирован летальный исход заболевания.Также Трамп предложил помощь Ирану в связи со вспышкой COVID-19.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: вирусы, США, Вирус, заболевание, болезнь, лекарство, лекарства, заболевания, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь