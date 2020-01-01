В США разработают лекарство от коронавируса

Лекарства, по мнению фармацевтов, позволят улучшить состояние людей, которые были заражены коронавирусом. Они могут стать доступны буквально этим летом или в начале осени.

В США вакцина может не быть доступна до конца этого года

Новые лекарства для оказания помощи заразившимся коронавирусом могут быть готовы в США летом или в начале осени. Об этом заявил на брифинге в Белом доме вице-президент Соединенных Штатов Америки Майкл Пенс.

"Вакцина от коронавируса может не быть доступна до конца этого года или начала следующего. Однако лекарства, которые позволят улучшить состояние людей, которые были заражены коронавирусом, могут стать доступны буквально этим летом или в начале осени", - сказал он.

Американские фармацевтические компании сформировали консорциум для "совместной работы и обмена информацией с целью разработки лекарств и вакцин".

Ранее, США в связи с вспышкой коронавируса ввели режим ЧП в штате Вашингтон, где был зафиксирован летальный исход заболевания.Также Трамп предложил помощь Ирану в связи со вспышкой COVID-19.

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