Республика ежемесячно недополучает около одного миллиона тонн нефти, сообщил президент Беларуси.

Беларусь продолжит покупать нефть в России, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании в Минске во вторник, 3 марта, передает БелТА.

"Будем. Потому что эта нефть, ее добыча и транспортировка создавалась в том числе руками белорусов - тех поколений, за которыми мы с вами пришли. И логистика здесь самая удобная", - сказал Лукашенко.

"Но мы, конечно же, не будем постоянно ползать на коленях 31 декабря, вымаливая эту нефть. И когда исчезнет монополизм (Беларусь диверсифицирует поставки - ред.), легче будет договариваться и по ценам", - отметил он.

Лукашенко заявил, что республика ежемесячно недополучает около 1 млн тонн нефти.

"Отдельные государства поняли, что при помощи вентиля на нефтяной трубе выгодные им вопросы решаются значительно легче. Не думайте, что я намекаю здесь только на Россию. Это стало нормой для государств планеты, которые имеют от господа такое счастье. К сожалению, несмотря ни на какие взаимные обязательства, такая практика стала применяться и в отношении Беларуси", - сказал президент.

По словам Лукашенко, в результате в настоящий момент "страна недополучает около 1 млн тонн сырья ежемесячно". "И дело тут не только в том, что кто-то за вентиль хватается. Дело еще и в том, что мы сами виноваты, что не диверсифицировали в свое время поставки нефти", - отметил он.

Напомним, в январе Беларусь купила у Норвегии более 80 тысяч тонн нефти с месторождения Johan Sverdrup, которая по своим качествам сопоставима с российской маркой Urals. Танкер прибыл в порт литовской Клайпеды, после чего нефть была доставлена в Беларусь по железной дороге.

Накануне Нового года Беларусь не смогла договориться с Россией о поставках нефти. Тогда отмечалось, что белорусский лидер Александр Лукашенко поручил правительству найти альтернативные источники для обеспечения импорта нефти в страну.

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