В Италии впервые снизились темпы распространения коронавируса

За сутки увеличение числа зараженных в Италии составило 16% по сравнению с ростом в 50% накануне.

В Италии следующие несколько дней будут определяющими в борьбе с коронавирусом

В Италии впервые зафиксировали замедление распространения коронавируса COVID-19. В понедельник было зафиксировано на 270 случаев меньше, чем в воскресенье, сообщает la Repubblica во вторник, 3 марта.

По официальным данным, из больниц за два дня были выписаны 66 пациентов, у которых ранее обнаружили коронавирус. Всего выздоровели 149 человек. Увеличение числа зараженных составило 16% по сравнению с ростом в 50% накануне.

На сегодняшний день в Италии насчитывается 1835 пациентов с коронавирусом. Умерли 52 человека. Преимущественно это люди пожилого возраста, которые также имели другие серьезные заболевания.

Власти считают, что следующие несколько дней будут определяющими для понимания того, помогают ли принятые меры остановить распространение коронавируса.

Накануне сообщалось, что Евросоюз повысил уровень риска от коронавируса с "умеренного" до "высокого".В 18 из 27 стран-членов блока зафиксировано 2100 случаев коронавируса.

Также стало известно, что из-за коронавируса Венецианская комиссия отменила заседание. Пленарное заседание было запланировано на 20-21 марта, но было отменено из-за распространения коронавируса в Италии.

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