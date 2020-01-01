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В США экстренно снизили учетную ставку

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Федеральная резервная система провела экстренное заседание впервые с всемирного финансового кризиса в 2008 году.
ФРС снизила учетную ставку первый раз в 2020 году
ФРС снизила учетную ставку первый раз в 2020 году

Федеральная резервная система США во вторник, 3 марта, на первом с 2008 года экстренном заседании снизила ставку на половину процентного пункта - до 1-1,25% годовых. Как сообщает Федеральный комитет по операциям на открытом рынке, это сделано в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса.

"Основы американской экономики остаются сильными. Однако коронавирус приводит к созданию новых рисков для экономической активности. В свете этих рисков и в поддержку целей достижения максимальной занятости и стабильности цен FOMC сегодня принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0,5 процентного пункта - до 1-1,25%", - говорится в сообщении.

Напомним, прошлой осенью ФРС США в третий раз за год снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 1,5-1,75%.

Базовая ставка – процент, под который банки предоставляют друг другу беззалоговые кредиты на одни сутки.
 
Повышение ставки приводит к уходу инвесторов в активы США, что означает укрепление курса доллара и снижение цен на сырьевые товары.
 
Низкая учетная ставка приводит к снижению курса доллара, скачку цен на сырье и переориентации инвесторов на развивающиеся рынки.
 

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Теги: вирусы, США, ФРС, ФРС США, Коронавирус, учетная ставка
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Источник: korrespondent.net

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