Трамп отдал квартальную зарплату на борьбу с COVID-19

Американский лидер перечислил 100 тысяч долларов на борьбу с новым коронавирусом. Чек выписан на имя секретариата министра здравоохранения США.

Президент США Дональд Трамп перечислил зарплату за четвертый квартал 2019 года в размере 100 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом. Об этом 3 марта сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

К посту в Twitter Гришэм приложила фото чека на указанную сумму, выписанного на имя секретариата министра здравоохранения США.

President @realDonaldTrump made a commitment to donate his salary while in office. Honoring that promise and to further protect the American people, he is donating his 2019 Q4 salary to @HHSGov to support the efforts being undertaken to confront, contain, and combat #Coronavirus. pic.twitter.com/R6KUQmBRl1 — Stephanie Grisham (@PressSec) March 3, 2020

Напомним, Трамп традиционно перечисляет свою зарплату на различные государственные нужды, о чем информирует его пресс-служба.

По информации ВОЗ, в мире зафиксировали 90 870 случаев заражения , из которых 80 304 приходятся на Китай и 10 566 - на другие 72 страны.

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