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Трамп отдал квартальную зарплату на борьбу с COVID-19

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Американский лидер перечислил 100 тысяч долларов на борьбу с новым коронавирусом. Чек выписан на имя секретариата министра здравоохранения США.
Министр здравоохранения США Алекс Азар показывает чек Дональда Трампа
Министр здравоохранения США Алекс Азар показывает чек Дональда Трампа
 
Президент США Дональд Трамп перечислил зарплату за четвертый квартал 2019 года в размере 100 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом. Об этом 3 марта сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
 
К посту в Twitter Гришэм приложила фото чека на указанную сумму, выписанного на имя секретариата министра здравоохранения США.
 
Напомним, Трамп традиционно перечисляет свою зарплату на различные государственные нужды, о чем информирует его пресс-служба.
 
На данный момент в США коронавирусом заражены 118 человек, из них девять скончались.
 
По информации ВОЗ, в мире зафиксировали 90 870 случаев заражения, из которых 80 304 приходятся на Китай и 10 566 - на другие 72 страны.

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Теги: благотворительность, Трамп, Дональд Трамп, зарплата, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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