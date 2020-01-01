Коронавирус в Китае: число жертв достигло 2981

За минувшие сутки скончались 38 человек. Подтверждены более 80 тысяч случаев заражения COVID-19.

В Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 80 270, из них 2981 человек скончался и почти 50 тысяч излечились. Об этом 4 марта сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Отмечается, что по данным из 31 провинции подтверждены 80 270 случаев заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 27 433 человека (6416 человек находятся в тяжелом состоянии), 49 856 человек выписаны из больниц, 2981 пациент скончался.

За последние сутки в стране выявили 119 новых случаев заражения, скончались 38 человек.

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