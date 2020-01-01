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Трамп призвал ускорить разработку вакцины от коронавируса

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Американский лидер провел переговоры с руководством ведущих компаний и заверил, что они максимально быстро продвигаются к разработке терапии.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп обратился к руководителям крупнейших американских фармацевтических компаний с просьбой ускорить разработку вакцин и терапии для профилактики и лечения коронавируса. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает Голос Америки.

В частности, глава Белого дома рассказал о встречах с руководством компаний Pfizer, Johnson & Johnson и других.

"Я сказал: "Сделайте мне одолжение. Ускорьте это!" – и они сделают это. Они работают очень упорно и быстро. Мы максимально быстро продвигаемся к разработке терапии... Это поможет людям быстрее восстановиться и снизить тяжесть заболевания", – заявил Трамп.

Он также сообщил, что Белый дом тесно сотрудничает с Конгрессом над законопроектом, который позволит передать средства для борьбы с коронавирусом местным властям - на уровне штатов и округов. По словам президента США, Конгресс может выделить на эти цели в общей сложности $8,5 миллиарда.

Ранее сообщалось, что Трамп отдал квартальную зарплату на борьбу с COVID-19.

Напомним, по последним данным, коронавирус распространился в 72 странах мира, вне Китая насчитывается более десяти тысяч зараженных.

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Теги: вакцина, терапия, лекарство, Трамп, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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